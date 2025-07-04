Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde Uluslararası Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Dünya ve Anadolu tarihine ışık tutan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde 77 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında, Türkiye'nin yanı sıra 25 ülkeden bilim insanı da geçmişe ışık tutmaya çalışıyor.

Kayseri kent merkezinin 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde 1948 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından başlatılan arkeolojik kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında sürdürülüyor.

Güney Kore, Japonya, ABD, İtalya, Yunanistan, Çekya ve Avustralya'nın da aralarında yer aldığı 25 ülkeden arkeologlar ile çeşitli disiplinlerden bilim insanları, farklı tarihlerde kazılara katılarak tarihin izini sürüyor.

Kulakoğlu, AA muhabirine, Kültepe'deki arkeolojik kazıların sadece Anadolu'yu değil, dünya tarihini de ilgilendirdiğini söyledi.

Kazı alanında birçok disiplini ilgilendiren konular bulunduğunu anlatan Kulakoğlu, bu nedenle Türkiye'deki birçok üniversitenin yanı sıra dünyadaki üniversitelerden, enstitülerden ve merkezlerden de yabancı bilim insanlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Kulakoğlu, işbirliklerinin önemine işaret ederek, "Kültepe'deki mevcut zenginliği ekip çalışmasıyla ortaya çıkarmamız gerekiyor ki karşılıklı olarak hem rekabet hem işbirliği olsun. Anadolu arkeolojisine dünyadan büyük ilgi var. Son yıllarda da Uzak Doğu ile biraz da benim katkımla gelişen işbirliği ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Güney Kore'den birçok bilim insanı, enstitü ve üniversite mensubu Türkiye'ye geldi ve yakın zamanda Seul'de ve Gimhae'da Hitit sergisi yapıldı. O bölgelerden yoğun ilgi var." diye konuştu.

Güney Kore'nin Anadolu arkeolojisine başka gözle bakmaya çalıştığına değinen Kulakoğlu, "Güney Kore'deki Milli Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü, bakanlığımız ve üniversitemizle yapılan protokolle Kültepe kazılarına ekip gönderiyor. Onlar da bizim araştırma sorularımıza göre ilgili alanlarda çalışmalarını yapacak. Hem arkeolojik çalışmalar var hem analiz için işbirliği yapacağız, bir laboratuvar kurma niyetimiz var. Eğer bunlar yapılırsa Türk arkeolojisine büyük katkı olacaktır." dedi.

"Bilimsel heyet listemizde 25 ülkeden ekip üyeleri var"

Kulakoğlu, Japon bilim insanlarıyla da çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okayama ve Tokyo üniversitelerindeki arkadaşlarla yıllardır çalışıyoruz. Avustralya'dan da bir ekibimiz var, bunlar özellikle eski bitki kalıntılarını çalışan uzman arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde bize katkıda bulunuyor. Daha önce batıdan daha yoğun ilgi varken şimdi biraz yön değiştirdik, doğuya kaydık ama onlarla sınırlı değil. Kültepe olarak bilimsel heyet listemizde 25 ülkeden üyeler var. Kimisi bireysel olarak katılıyor, ilgili uzmanlık alanlarına bağlı olarak bizimle çalışmak istiyor. Kültepe herkesin çalışmak istediği bir alan. Arkeolog olarak da arkeolojiye yardımcı disiplinlerden insanların da en verimli çalışabileceği yerlerden biri Türkiye ve Anadolu, Anadolu içinde de özellikle Kültepe'yi sayabiliriz."

İtalyan arkeolog, Kültepe'de mimari anlayışı çözmeye çalışıyor

Kültepe'deki kazılara 2021'den bu yana katılan İtalya Milano Üniversitesinden arkeolog Michael Campeggi de Kültepe'de Prof. Dr. Luca Peyronel başkanlığında araştırmalar yaptıklarını, Türk-İtalyan ortaklığındaki projeyle Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu öncülüğünde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kültepe'nin milattan önce ikinci bin yıla tarihlendirilen tabakalarında kronolojik gelişimi anlamak ve buradaki mimari gelişimi açığa çıkarmak istediklerini ifade eden Campeggi, daha önce de Gaziantep Karkamış'taki arkeolojik kazılarda bulunduğunu anlattı.

Ekiplerinde doktora öğrencileri, uzman arkeologlar, arkeozoologlar ve paleobotanikçilerin yer aldığını belirten Campeggi, o dönemdeki insanların nasıl yaşadıkları, neler yedikleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.