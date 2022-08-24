Kültepe'den çıkarılan tabletleri çivi yazısıyla kile işliyor

KAYSERİ'de, 16 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ( Tsk ) emekli olan astsubay Ali Akargöl (53), 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tarihi tabletleri, çivi yazısıyla kile işliyor. Merakı dolayısıyla çivi yazısı yazmayı ve okumayı öğrenen Akargöl, replika tabletlerle Kayseri'de sergi açıyor.

Kayseri'de yaşayan Ali Akargöl, 16 yıl önce astsubay olarak görev yaptığı TSK'dan malulen emekli oldu. Akargöl, el sanatları taş oymacılığına ilgi göstermeye başladı. Bir süre çeşitli el sanatlarıyla uğraşan Akargöl, 5 yıl önce ise tarihi Ören Yeri Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tabletleri çivi yazısıyla kil tabletlere işlemeye başladı. Akargöl, işlediği kil tabletleri tarihi Kayseri Kalesi'ndeki Sanatçılar Sokağı'nda sergiliyor. Çivi yazısı okumayı ve yazmayı bildiğini söyleyen Akargöl, "Kayseri Sanatçılar Sokağı'nda antik tarihle özellikle çivi yazısıyla ilgili kopyalar ve heykel çalışmaları yapıyorum. Aynı zamanda taş oymacılığı geleneksel el sanatları dalında Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Kayseri Sanatçılar Sokağı'nda 5 senedir sanatımızı icra ediyoruz. Özellikle antik tarihle ve çivi yazısıyla ilgili detaylı çalışmalar yapıyoruz, objeler ve tabletler çıkarıyoruz" dedi.

Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan eserlerin replikalarını yaptığını dile getiren Akargöl, "Biz bu tabletleri yaparken üzerine imitasyon olduğunu yazıyoruz. Özellikle ölçüsünden, satır sayısından ve yazı karakterinden biraz kaçınıyoruz. Kültepe tabletlerini yapıyoruz ama herhangi bir ticari amacımız yok. Biz daha çok dünya genelindeki müzelerden tablet koleksiyonları yapıyoruz. Matematik, astronomi gibi birçok tabletleri yapıyoruz. Kültepe tabletlerinin satışını yapmıyoruz" diye konuştu.