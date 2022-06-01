Kulp'ta yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak - Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor alt yapısındaki eksikliklerin tamamlanması için düzenlenen protokol kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca imzalanan protokol çerçevesinde Kulp ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu inşa edilecek.

5 bin metre kare arsa üzerine inşa edilecek yapı, 960 metre kapalı alana sahip olacak.

Tesiste antrenör, can güvenlik, sağlık, personel odaları ve soyunma odaları, seyirci oturma alanı bulunacak.