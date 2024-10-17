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Kulp'ta Sağanak Nedeniyle Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı

Kulp'ta Sağanak Nedeniyle Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili sağanak nedeniyle taşan Kulp Çayı'nda kamyonetiyle mahsur kalan sürücü, sağlık ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanakta suların yükseldiği çayda kamyonetiyle mahsur kalan sürücü, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kulp ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Kulp Çayı taştı. Bu sırada kamyonetiyle çayın karşısına geçmek isteyen sürücü, mahsur kaldı. Sürücü kamyonetin kasasına geçip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve KUBAK (Kulp Belediyesi Arama Kurtarma) ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kamyonet ise bölgeye getirilen iş makinesiyle sudan çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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