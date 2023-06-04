KULP'TA SAĞANAK; EVLERİ ÇAMURLU SU BASTI

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, 2 evi de çamurlu su bastı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, 2 evi de çamurlu su bastı.

Kulp ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Eski Mahallesi'nde bazı sokaklar, suyun getirdiği toprakla çamurlaştı, 2 evi su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, evlerde ve sokaklarda biriken çamurlu suyla toprağın temizlenmesi için çalışma yaptı. (DHA)