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Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Göz Doldurdu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü ve 400 bini aşkın kişinin bu etkinliklerde bir araya geldiğini duyurdu. Ersoy, etkinliklere katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" etkinlikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 400 bini aşkın gönlün ramazanın huzur ikliminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın destekleriyle sergilerden konserlere, çocuk oyunlarından sanat atölyelerine uzanan dopdolu bir ayı geride bıraktık. Hatıralarla dolu bu güzel ramazanda, 7'den 70'e herkesin gönülden yer aldığı etkinliklerde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Milletin evi, gelecek yıllarda da Külliye'de Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek."

Bakan Ersoy paylaşımında, etkinlikten görüntülerin olduğu videoya da yer verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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