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Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezi oluyor

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Ali Çiftçi - Güncel
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Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezi oluyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde hazırlanan proje ile Bingöl'de kullanılmayan 24 köy okulu, eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı yaşam merkezleri haline dönüştürülüyor.

Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezi oluyor

BİNGÖL - Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde hazırlanan proje ile Bingöl'de kullanılmayan 24 köy okulu, eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı yaşam merkezleri haline dönüştürülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 'Köy Yaşam Merkezi' projesiyle, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de aktif olarak kullanılmayan köy okul binaları yaşam merkezlerine dönüştürülüyor. Bu çerçevede kent genelindeki köylerde belirlenen 24 okul, eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı binalar haline getirilecek.

Merkez Sancak Beldesi'ne bağlı Yaygınçayır köyündeki kullanılmayan ilkokulda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanırken, okuldaki diğer eksikler de meslek liselerince tamamlanacak. Köy yaşam merkezlerinde gerek okul öncesi eğitim gerekse Halk Eğitimi Müdürlüğü desteğiyle bölgeye hitap eden çeşitli kurslar açılarak eğitim ve öğretime kazandırılacak.

Okuldaki çalışmaları inceleyen ve bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, "Köy Yaşam Merkezleri'miz bakanımızın talimatları doğrultusunda ilimizde faaliyete geçmiş durumda. Şuan İnşaat Emlak Birimimiz, Temel Eğitim Birimimiz ve Eğitim Müfettişliği Başkanlığı nezdinde bir fizibilite çalışması yapıldı. Bu doğrultuda ilimizde 24 tane okulumuz Köy Yaşam Merkezi haline getirilecek. Buradaki asıl amaç, kapalı olan köy okullarımızın yaşam merkezi haline getirilmesidir. Köylerimizde öğrencilerimiz varsa hayat vardır. Bu okul bahçelerinde çocuk seslerini duymak istiyoruz. İnşallah bunu en kısa zamanda yerine getirmeye çalışacağız. Toplamda 24 okulumuz var. Bunları biran önce eğitim ve öğretime kazandırmak istiyoruz. Okullaşma oranımız okul öncesinde yaklaşık şuan yüzde 93'e ulaşmış durumdayız. İnşallah bu çalışmalarla daha da katlanacak diye düşünüyorum" dedi.

Bu proje ile köylerde hareketliliğin artacağını da aktaran Yücel, "İlkokul çağındaki çocuklarımız eğitim ve öğretime kazandırılmış ve köylerimiz hareketlenmiş olacak. Eğer bunun dışında, diyelim ki okul öncesi öğrencimiz veya ilkokul öğrencimiz yoksa halk eğitim kanalları ile burada kurslar açılacak. Yine yetişkinlere yönelik kurslarımız olacak. Bu yörenin isteği neyse, bu yöreye hitap eden ne tür kurslar varsa, bunları açmak için biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah biran önce buradaki çalışmalarımız neticelenir ve bunların meyvesini alırız" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

milli eğitim bakanlığı Togo Cumhuriyeti Bingöl Güncel Haberler

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