Kullanılması yasak olan 100 metrelik ağı göletten çıkardılar

ESKİŞEHİR - Bilecik'e ava giden Eskişehirli balıkçılar, sualtı kamerası ile yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kullanılması yasak olan ağı tespit edip göletten çıkardı.

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Yasin Başaran dernek üyeleri Serhan Ögel ve Ercan Dağaşan ile birlikte balık tutmak için Pelitözü Göleti'ne gitti. Gölette sualtı kamerasıyla araştırma yapan Başaran ve arkadaşları, kullanılması yasak olan pinter denilen ağ buldu. Uzun uğraşlar sonucunda kıyıya çıkarılan iki bot dolusu ağın yaklaşık 100 metre olduğu tahmin edildi. Türkiye'nin en büyük sazan balığının yakalandığı gölette duyarlı balıkçılarca çıkarılan ağ yetkililere teslim edildi.

Konuyla ilgili Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Yasin Başaran, " Arkadaşlarım Serhan Ögel ve Ercan Dağaşan ile Balık avı için gittiğimiz Bilecik'in Pelitozu Göleti'ne oltalarımızı atmak için zemin taraması yaptığımız esnada su altı kameramız sayesinde kullanılması yasak olan pinter diye adlandırdığımız ağı fark ettik. Yaklaşık 2 saat süren uğraş neticesinde kıyıya çıkartıp yetkililere haber verdik. Çıkartmış olduğumuz pinteri tutanak ile gelen yetkililere teslim ettik. Bizler doğanın gönüllü neferleri olarak gittiğimiz her yerde doğaya ve canlılara zarar veren her türlü olayla mücadele etmeye devam edeceğiz. Doğaya avına avlağına saygılı olan herkese her daim rastgelesin" dedi.