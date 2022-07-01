Kullanıcılar şokta! TikTok veri paylaştığını itiraf etti

ABD'li siyasetçilerin bir süredir tartışma konusu haline getirdiği TikTok, veri paylaşımı ile ilgili önemli itiraflarda bulundu. TikTok tarafından ABD Senatosu'na gönderilen bir mektupta, Çin'deki çalışanların "belirli koşullar altında" verileri incelediği belirtildi.

TikTok: Çinli çalışanlar ABD'li kullanıcıların verilerine erişebilir

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir iddia sonucunda TikTok'un ABD'deki kullanıcı verilerini Çin ile paylaştığı belirtilmişti. Çin'deki ByteDance çalışanlarının (TikTok'un sahibi) ABD'li kullanıcılara ait verilere erişebildiği iddiası gündemi karıştırmayı başarmıştı. Kısa video platformu, ABD Senatosu'na yeni bir bilgilendirmede bulundu.

Çin merkezli çalışanlar da dahil olmak üzere ABD dışındaki çalışanların verilere erişim hakkı olabileceği ortaya çıktı. Fakat TikTok CEO'su Shou Zi Chew tarafından yazılan mektuba göre, çalışanların verileri incelemeden önce ABD'deki güvenlik ekibinin kontrolünden geçmesi gerekiyor.

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ABD dışındaki ByteDance çalışanlarının verilere erişim hakkı olsa da, TikTok oldukça güçlü bir veri sınıflandırma sistemi ve onay sürecine sahip olduklarını söyledi. Yani Çin'deki çalışanların bilgileri incelemesi için ABD'deki kontrol merkezinden onay alması gerekiyor.

Çin merkezli çalışanlar da dahil olmak üzere ABD dışındaki çalışanlar, ABD merkezli güvenlik ekibimiz tarafından denetlenen bir dizi sağlam siber güvenlik kontrolüne ve yetkilendirme onay protokolüne tabi olarak TikTok ABD kullanıcı verilerine erişebilir.

Bir süre önce TikTok'un App Store ve Play Store'dan kaldırılması için Apple ve Google ile iletişime geçildi. ABD'li kullanıcıları tehlikeye attığı belirtilen uygulamanın, hala tüm dünyada kullanılabilir olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

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