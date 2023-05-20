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Kullandığı otobüsün üzerine çıkıp alt geçidin duvarında mahsur kalan yavru kediyi kurtardı

Kullandığı otobüsün üzerine çıkıp alt geçidin duvarında mahsur kalan yavru kediyi kurtardı

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İZMİT'te özel halk otobüsü şoförü Serkan Timur, sefer sırasında aracını durdurup üzerine çıkarak alt geçidin duvarında mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.

İZMİT'te özel halk otobüsü şoförü Serkan Timur, sefer sırasında aracını durdurup üzerine çıkarak alt geçidin duvarında mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Şirintepe Mahallesi İzmit Plajyolu mevkiinde meydana geldi. Alt geçidin duvarına tırmanan yavru kediyi gören bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bu sırada bölgede sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a bağlı halk otobüsünün şoförü Serkan Timur, otobüsü durdurdu. Timur, duvara yanaştırdığı aracının üzerine çıkıp kediyi kurtararak güvenli bir yere götürüp, bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

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