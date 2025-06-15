Kulis Sanat Tiyatrosu’nda 'Kahraman Çocuklar' Drama Gösterisi

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Kulis Sanat Akademisi öğrencileri, doğal afetler, sağlık, eğitim ve çevre konularında farkındalık oluşturmak amacıyla yazdıkları oyunları sergiledi. Gösteriye AFAD, LÖSEV, TEMA ve TEGV destek verdi.

Kulis Sanat Tiyatrosu'nda, "Kahraman Çocuklar" drama gösterisi izleyiciyle buluştu.

Başkent Ankara'da Kulis Sanat Akademisi yaratıcı drama öğrencileri, doğal afetler, sağlık, eğitim, çevre gibi konularda farkındalık oluşturmak amacıyla kendi yazdıkları oyunları sahneledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) da desteklediği gösteriye çocuklar, aileleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan akademi sorumlusu Sevilay Baybuğa, izleyicilerin yalnızca bir gösteri seyretmeyeceğini, genç zihinlerin dünyayı değiştirme çabasına ve empatiyle harmanlanmış yaratıcılıklarına tanıklık edeceklerini söyledi.

Ardından minik tiyatrocular, "Bir Kahramanın Oyuncakları", "Bir Damla Umut", "Suya Bir Adım Daha", "Eğitim Nerede, Yaşam Orada", "Küçük Hayaller, Büyük Gelecek" isimli oyunlarını canlandırdı.

Çocuklar, sahneledikleri oyunların sonunda seyircilere, 'daha güzel bir dünya' içerikli mesajlar verdi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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