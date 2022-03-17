Kuleba: "Türkiye'nin dayanışması sarsılmaz nitelikte"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya gösterdiği dayanışmanın sarsılmaz nitelikte olduğunu belirtti.

Kuleba, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Ukrayna'da bir araya geldiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin dayanışması sarsılmaz nitelikte." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ülkesine siyasi ve insani yardım verdiğini hatırlatan Kuleba, savaşın durdurulması için Türkiye'nin diplomatik görüşmeler yürüttüğünü vurguladı. Kuleba, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin siyasi ve insani desteğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı yıkıcı savaşa son vermesi için devam ettiği diplomatik çabalar için minnettarız."