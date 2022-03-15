Kuleba: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuleba: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
 - Güncelleme:
Kuleba: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinde savaş başlatan Rusya'nın işlediği suçlar nedeniyle adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinde savaş başlatan Rusya'nın işlediği suçlar nedeniyle adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Kuleba, Twitter hesabından, ülkesine ziyarette bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile fotoğrafını paylaşarak, "İşgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı." ifadesini kullandı.

Litvanya'dan destek aldıklarını belirten Kuleba, iki ülke olarak Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecini hızlandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kuleba, "Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir." ifadesine yer verdi.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Dmitro Kuleb, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

title