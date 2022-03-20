Kuleba: Ruslar, Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandı - Haberler

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Kuleba: Ruslar, Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandı

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Kuleba: Ruslar, Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusların, demokratik Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandıklarını belirterek, "Ama bunun yerine evlerine geri dönmeleri gerekecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusların, demokratik Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandıklarını belirterek, "Ama bunun yerine evlerine geri dönmeleri gerekecek." ifadesini kullandı.

Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımda, ülkesinin Energodar kentinde bugün meydana çıkan Ukraynalıların, düzenledikleri gösteriyle, Rus askerleri tarafından kaçırılan yerel belediye başkan yardımcısı Ivan Samoidyuk'un serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar, demokratik Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandı. Ama bunun yerine evlerine geri dönmeleri gerekecek."

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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