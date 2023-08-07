Küle dönen evde Kuran-ı Kerim'in zarar görmediğini fark eden itfaiye erinin mutluluğu gözlerine yansıdı
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Antalya'da çıkan yangında ev küle dönerken, Kuran-ı Kerim hiç zarar görmedi. İtfaiye eri, Kuran-ı Kerim'i fark edip öpüp alnına koyunca mutluluğu gözlerine yansıdı.
Küle dönen evde Kuran-ı Kerim'in zarar görmediğini fark eden itfaiye erinin mutluluğu gözlerine yansıdı
ANTALYA Antalya'da müstakil gecekonduda çıkan yangında ev küle döndü, Kuran-ı Kerim ise hiç zarar görmedi. Kutsal kitabı öpüp alnına değdiren itfaiye erinin mutluluğu ise gözlerine yansıdı.
Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları esnasında bir itfaiye eri Kuran-ı Kerim'i fark etti. Hiç zarar görmeyen Kuran-ı Kerim'i öpüp alnına koyan erin mutluluğu ise gözlerine yansıdı.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.