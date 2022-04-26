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Kulalı Gençlerden İtfaiyeye Büyük İlgi

Bültenler - Güncel
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Kulalı Gençlerden İtfaiyeye Büyük İlgi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 'Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor' etkinliği kapsamında Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

İtfaiyenin çalışmalarını yakından tanıma fırsatı bulan gençler, merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.

'Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor' etkinliği kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve Okul Müdürü Mustafa Özyaman'ın da katıldığı etkinlikte, öğrencilere itfaiyenin çalışma prensibi, yaptığı faaliyetler, müdahale ettiği acil olaylar anlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da, Büyükşehir İtfaiyesi'nin müdahalede bulunduğu olaylarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Daire Başkanı İnal, KPSS'de başarılı olan her adayın itfaiyeci olabileceğini de aktardı. Programın sonunda İnal, Okul Müdürü Mustafa Özyaman'a projelerine gösterdikleri ilgi ve destekleri nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti. Öğrencilere de kendilerine gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Daire Başkanı İnal, Başkan Ergün'ün selamlarını ileterek, gönderdiği hediyeleri öğrencilere sundu.

Bültenler / Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Yunus Emre, İtfaiye, Güncel, Haberler

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