Kulakları kesilen köpek tedaviye alındı

ANKARA'da sitenin önünde kulakları kesilip, kafa derisi yüzülmüş bulunan 3 aylık yavru köpek, veterinerde tedaviye alındı. Veteriner Enes Kocataş, köpeğin bulunduğu yere gittiğinde jandarmanın şüpheli ile görüştüğünü, önce "Ben böyle severim" diyerek kendisinin yaptığını kabul ettiğini, sonra inkar ettiğini söyledi.

Bala ilçesindeki Beynam köyünde bulunan Gizkent Sitesi görevlisi ve oğlunun, sahiplendikleri 3 aylık yavru köpeğin kulaklarını kesmek isterken kafa derisini yüzdüğü iddia edildi. Sitenin yakınında köpeği yaralı bulan site sakinleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Köpek, veterinere götürülerek tedaviye alındı.Veteriner Enes Kocataş, köpeğin kulakları kesilip, kafa derisi yüzülmüş halde getirildiğini söyleyerek, "Kafasının ortasında incecik bir deri kalmıştı sadece. Derisini yüzmüşler. Köpeğin ilk bulunduğu yere gittik. Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden görevliler vardı. Yapan kişi ile görüşülmeye çalışıldı. Yapan kişi ilk önce 'Ben yaptım' dedi. Sonra 'Yok ben yapmadım, oğlum yaptı' dedi. 'Yok oğlum yapmadı buradaki çobanlar yaptı' dedi. Sürekli değiştirdi. İlk söylediği de 'Jiletle kestim' dedi. Adamın söylediği 'Ben böyle sevdiğim için.' Çoban köpeği de olsa kulağın kesilmesi yasal olarak yasak. Böyle bir olayla karşılaşıldığında herkesin ilk önce polis, jandarma hangi bölgedeyse güvenlik güçlerine haber verip hemen bir tutanak tutturup, hayvana yapılan şiddetin karşısında durmalı. Bu olayda şahit yok, onun kestiğini gören yok; gören varsa da söylemiyor zaten. Zevk için hayvanlara işkence ediyorlar kısacası" diye konuştu.