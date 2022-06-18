- Kulağındaki küpeleri sınavı kaçırmasına neden oldu

Önce küpeyle geldi, salonu yanlış çıktı, küpelerini almak için zaman kaybetti sınava giremedi

Koşarak gittiği doğru fakültede süreyi 2 dakikayla kaçırdı

ANTALYA - Antalya'da YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girmek için gelen bir genç, ilk önce küpeleriyle vakit kaybetti, ardından yanlış salona geldiğini öğrendi. Polisin küpelerini çıkarmasına rağmen diğer salona koşarak giden genç süreyi kaçırdığı için 2 dakikayla sınava giremedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ülke genelindeki gibi Antalya'da da saat 10.15'de başladı. Adaylar saatler öncesinden sınava gireceği okul ve fakülteler önünde yoğunluk oluşturdu. Adayların en yoğun olarak sınava girdiği noktalardan biride Akdeniz Üniversitesi oldu. Tüm adayların aileleriyle araçlarıyla yerleşkeye girmesiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik düzeni polisler tarafından sağlandı. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte adaylar ve aileler sınav saatini gölgelik alanlarda bekledi. Saat 09.00'da kapıların açılmasıyla adaylar aileleri ve sevdiklerince salona uğurlandı. Sırayla salona alınan adayların üzerleri detaylı şekilde arandı. Salona metal eşya,etiketi bulunan su, anahtarlık, bozuk para, ve kolyeler alınmadı. Bazı ailelerin çocukları kadar heyecanlı oldukları gözlemlendi. Saatin 10.00'a yaklaşmasıyla birlikte görevliler dışarı çıkıp veli ve adayları, son dakikaların yaklaştığını belirterek uyarılarda bulundu. Sınava son dakikada gelen adaylar koşarak salona girdi. Bazı adaylar ise üzerindeki aksesuar ve eksik belge nedeniyle vakit kaybetti. Çocukları kadar heyecanlı olan aileler, gölgelik alanda bekledi. Son dakika uyarısının ardından öğrenciler son saniyelerde salona alındı. Aileler yetişen öğrencilere alkışlarla destek verdi. Üniversitede en çok adayların girdiği fakültelerden Edebiyat Fakültesi'nde yoğunluk yaşandı. Adaylardan Aydın Adıyaman, ise son dakikada kapı kapanırken salona koşarak geldi. Polis Adıyaman'a iki kulağındaki küpelerini çıkarmasını söyledi ve yardımcı oldu.Adıyaman, küpelerini masa üzerine bırakıp salona girdi. Polisin, adaydan daha heyecanlı olduğu gözlemlenirken, kapı kapandıktan sonra Aydın Adıyaman, bir süre sonra geri çıkış yaptı. Yanlış merkeze geldiğini söyleyen Adıyaman, çıkışta masa üstündeki küpeleri almak isterken zaman kaybetti. Sınav yeri İlahiyat Fakültesine yaklaşık 200 metre koşan Adıyaman, 2 dakika süreyi geçirdi. Bir süre görevliyle konuşan Adıyaman, başarılı olmayınca alandan ayrıldı. İlahiyat Fakültesine 2 dakika geç kalan bir başka öğrenci ise internet üzerindeki haritaların öğrencileri yanlış yönlendirdiğini ve yerleşke içindeki trafikten zaman kaybettiklerini öne sürmesine rağmen sonuç değişmedi.

"Bizde heyecanlıyız"

Kızını dışarıda heyecanla bekleyen Gökhan Özer, çocuğu kadar heyecanlı olduğunu belirterek, " Bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyoruz. Dört gözle bekliyoruz, inşallah iyi bir sonuçla ayrılırlar. Heyecanının yenerse güzel bir yer kazanacaktır. İnşallah tüm adaylarımız güzel bir sonuç olur, herkes hakettiği yeri kazanır" dedi.