KULA'DA YÜZME EĞİTİMİ İÇİN GİTTİĞİ HAVUZDA BOĞULAN CEMİL EREN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, katıldığı yüzme kursunda, yarı olimpik yüzme havuzunda bir anda gözden kaybolduktan sonra diğer kursiyerler tarafından fark edilip sudan çıkarılan ve yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Cemil Eren Leblebici (25), gözyaşları içinde toprağa verildi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, katıldığı yüzme kursunda, yarı olimpik yüzme havuzunda bir anda gözden kaybolduktan sonra diğer kursiyerler tarafından fark edilip sudan çıkarılan ve yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Cemil Eren Leblebici (25), gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze töreninde Leblebici'nin babası Mustafa ve ağabeyi Ekrem Leblebici, güçlükle ayakta durabildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Kula Spor Kompleksi'nin yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, haftanın belirli gün ve saatlerinde halka açılan yetişkin yüzme kursuna katılan Cemil Eren Leblebici, girdiği havuzda bir anda gözden kayboldu. Havuzda bulunan diğer kursiyerler tarafından fark edilen Leblebici, sudan çıkarılmasının ardından ilk müdahalesi kurs eğitmeni tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cemil Eren Leblebici'nin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan, acı haberin ardından Kula Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Sorumlu ya da sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cemil Eren Leblebici'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Leblebici'nin cenazesi, Manisa'nın Kula ilçesine getirildi. Cemil Eren Leblebici için Kurşunlu Camii'nde ikindide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Leblebici'nin babası Mustafa Leblebici, ağabeyi Ekrem Leblebici, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede, güçlükle ayakta durabilen baba Mustafa ve ağabey Ekrem Leblebici, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Leblebici'nin cenazesi Kula Asri Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürdürülüyor. (DHA)