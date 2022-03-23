Kula'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında tiyatro gösterisi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucuyla mücadelenin konu alındığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaymakamlık ve belediyenin işbirliği içerisinde gerçekleştirilen tiyatro oyununda okul çağlarında başlayan uyuşturucu bağımlığı konu edildi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde üç seans olarak gün boyu devam eden tiyatro gösterisine lise öğrencileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde başlayan ve tüm yurtta uygulanan "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele ve ailelerin bilinçlendirilmesi için çalışmalarını tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla devam ettirdiklerini belirten Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Genel manada insanlığın en büyük düşmanı uyuşturucu, bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Anne ve babalar çocuklarıyla daha ilgili olmalı, daha duyarlı olmalıdır." diye konuştu.

Tiyatro gösterisinin sonunda uyuşturucuyla mücadelede ailelerin izlemesi gereken yolları ve çocuk davranışlarıyla ilgili sunum yapıldı.