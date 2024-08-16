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Kula'da otomobil uçurumun kenarına devrildi: 3 yaralı

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Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil uçurumun kenarına devrildi. Kazada Meryem Yiğitbaşı, eşi Mustafa Yiğitbaşı ve Hülya Kar yaralandı. Yiğitbaşı çiftinin, depremde hayatını kaybeden çocuklarının mezarlarını ziyaret etmek için yola çıktıkları belirtildi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde taklalar atıp uçurumun kenarına devrilen otomobildeki Meryem Yiğitbaşı, eşi Mustafa Yiğitbaşı (41) ve Hülya Kar (35), yaralandı. Yiğitbaşı çiftinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan evlerinde hayatını kaybeden 3 çocuklarının mezarlarını ziyaret etmek için İzmir'den yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Meryem Yiğitbaşı yönetimindeki 31 AFP 403 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak 30 metrelik uçurumun kenarına devrildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Otomobilde sıkışan Meryem Yiğitbaşı, eşi Mustafa Yiğitbaşı ve Hülya Kar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan evlerinden sağ kurtulan Yiğitbaşı çiftinin 3 çocuklarını kaybettikleri, olaydan sonra İzmir'e yerleştikleri, evlatlarının mezarlarını ziyaret etmek için memleketleri Hatay'a giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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