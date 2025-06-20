Kula'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kula'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Kula ilçesinde Kalınharman Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kalınharman Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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