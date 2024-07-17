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Kula'da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

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Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosiklet ile elektrikli bisikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler, Okan Karaduman(37) ve Veysel Enes Selendili(17) ile kardeşi Buğra Selendili(14) yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Karaduman idaresindeki elektrikli bisiklet ile Veysel Enes Selendili idaresindeki 45 RA 2325 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler Karaduman ve Selendili ile motosiklette yolcu konumunda bulunan kardeşi Buğra Selendili yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel Enes ve Buğra Selendili'nin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Okan Karaduman'ın başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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