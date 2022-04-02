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Kula'da halk ekmek fabrikası hizmete girdi

AA - Kamil Altıparmak - Güncel
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Kula'da halk ekmek fabrikası hizmete girdi

Kula Belediyesi tarafından yaptırılan halk ekmek fabrikası üretime başladı.

Kula Belediyesi tarafından yaptırılan halk ekmek fabrikası üretime başladı.

Fabrikanın açılışı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından yapıldı.

Akçay, törende yaptığı konuşmada, Kula Belediyesi'nin örnek bir yatırımı hayata geçirdiğini, fabrikanın çevre vilayetlere de önemli katkıları olacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 8 ay önce fırın kiralayarak başladıkları ekmek üretimini artırmak için 8 ay önce verdikleri sözü yerine getirdiklerini, yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan tesisin günlük 30 bin somun ve 6 bin ekşi mayalı ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Tosun, konuşmasında belediye işçilerinin maaşlarına seyyanen 500 lira zam yapılacağını da söyledi.

Törene Kaymakam Kemal Duru, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ve MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner de katıldı.

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Kula Belediyesi, Hüseyin Tosun, Erkan Akçay, Güncel, Haberler

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