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Kula'da Engelliler Haftası kutlandı

AA - Kamil Altıparmak - Güncel
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Kula'da Engelliler Haftası kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Engelliler Haftası kutlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Engelliler Haftası kutlandı.

Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkan Vekili İsmail Canseven, 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mehmet Artaç ve kurum amirleri katıldı.

80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinleri, program sonunda bando takımı eşliğinde şehir turu attı.

Etkinlikler kapsamında 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kermes düzenlendi.

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

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