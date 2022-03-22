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Kula'da Dünya Su Günü etkinliği

AA - Kamil Altıparmak - Güncel
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Kula'da Dünya Su Günü etkinliği

Manisa'nın Kula ilçesinde Dünya Su Günü'nde öğrencilere suyu korumanın önemi anlatıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Dünya Su Günü'nde öğrencilere suyu korumanın önemi anlatıldı.

Kula Belediyesi, Jeoapark Belediyeler Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Jeopark Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere suyun yaşamdaki yeri anlatıldı.

Jeopark Belediyeler Birliği personeli Mesut Kolbüken, suyun korunması gereken bir yaşam kaynağı olduğuna dikkat çekerek, su kaynaklarının korunmasının küçük yaşta edinilen bilinçle sağlanabileceğine işaret etti.

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

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