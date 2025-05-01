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Kula'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kula'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Altyapı problemleri ve su baskınları sürücü ve yayalar için zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri tedbir aldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, dolu ve sağanak etkili oldu. Dolu ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.

Kula ilçesinde öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu ile ilçe merkezi beyaza bürünürken, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Yağışa yakalananlar kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum katlarını ise su bastı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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