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Kula'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kula'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, bazı evlerin bodrum katları su altında kaldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, dolu ve sağanak etkili oldu. Dolu ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.

Kula ilçesinde öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu ile ilçe merkezi beyaza bürünürken, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Yağışa yakalananlar kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum katlarını ise su bastı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/KULA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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