Kula'da çıkan makilik alan yangını söndürüldü
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan makilik alan yangını itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlarca söndürülürken, yaklaşık 35 dönüm makilik alan zarar gördü.
MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan makilik alan yangını itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlarca söndürülürken, yaklaşık 35 dönüm makilik alan zarar gördü.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Esenyazı Mahallesi'nde çıktı. Makilik alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kula İtfaiye Amirliği'nden ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, saat 01.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.