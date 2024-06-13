Kula'da çıkan yangında 10 hektarlık orman zarar gördü

MANİSA'nın Kula ilçesinde, arazide başlayıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Şehitlioğlu Mahallesi'nin Kabacaalan mevkisindeki arazide çıktı. Araziden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, yangına müdahalede bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kula İtfaiye Amirliği ve Kula Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ormana da sıçrayan yangına 20 itfaiye, 8 arasöz, 23 traktör, 7 jandarma asayiş timi, 150'den fazla vatandaş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi'ne ait kepçe ve dozerler karadan müdahale ederken, 2 söndürme uçağı da havadan müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınırken, 10 hektar orman küle döndü.