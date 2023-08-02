Kula'da 30 Dönüm Otluk Yangını Söndürüldü

MANİSA'nın Kula ilçesinde otlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1,5 saatte söndürüldü. Yangında 30 dönüm otluk küle döndü.

Kula-Selendi eski yolu 2. Etap TOKİ konutlarına yakın bir noktadaki otlukta, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1,5 saat müdahalesi ile yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında 30 dönüm otluk zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(DHA)