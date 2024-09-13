Kukla Üreticisi Çağdaş Çakmak, Elon Musk'ın Kuklasını Tasarladı

Gerçek karakterlerden fantastik karakterlere kadar birçok özel tasarıma imza atan kukla üreticisi Çağdaş Çakmak, 20 gün süren çalışmanın ardından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın kuklasını tasarladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, heykel ve resim yapmaya devam ettiği dönemde ağabeyinin Prag'dan hediye getirdiği kuklayla bu alana da merak salan heykeltıraş Çakmak, 15 yılda çok sayıda özel tasarım yaptı.

ABD, İngiltere, İsveç'teki meraklılarına yaptığı kuklalar ve özel tasarımlarını gönderen Çakmak, bir tiyatro oyununda başrolü üstlenen 2 kukla da tasarladı.

Amerikalı şarkıcı Avery Hellman'ın "Stranger in the Barn" isimli şarkısı için çektiği klipte de Çakmak'ın tasarladığı kukla yer aldı.

Ünlü isimlerin de kuklasını yapan Çakmak, bu kez kolları Elon Musk için sıvadı. Yaklaşık 20 gün süren çalışmayla Musk'ın kuklasını tasarlayan Çakmak, süreci AA muhabirine anlattı.

"Kendi karakterinizi yaratmaya başlıyorsunuz"

Heykelcilik yaparken boş vakitlerini kukla tasarlayarak değerlendirmeye başladığını belirten Çakmak, şöyle konuştu:

"Büyülü dünya beni içine çekmeye başladı, heykel yapımından uzaklaştım, iş daha çok kuklaya döndü, 'kuklacı' olarak anılmaya başladım. Kukla yapımı başlarda çok basit karakterlerle ilerledi ama bir süre sonra hayal dünyanız çalışmaya başlıyor. Kendi karakterinizi yaratmaya, o karaktere hikayeler oluşturmaya başlıyorsunuz. 'O hikaye sizi içine çekiyor' derken başka bir karakter zihninizde canlanıyor. Kuklayla tanışınca, 'Kukla yapımında bambaşka bir dünya varmış' dedim. Fantastik karakter yapınca anlık da olsa o fantastik dünyaya giriyor insan. Bir noktada hikaye oluşturmanız da gerekiyor. Bir süre sonra o hayal dünyasına girdiğiniz anlar da oluyor. Yani 'Bir fantastik karakter yaptım, ufak bir hikaye yazdım ve bu hikayenin içerisinde ben de varım.' diyorsunuz."

Çakmak, Türkiye'de kukla tasarımcısı sayısının az, yurt dışında daha yaygın olduğunu vurgulayarak, tasarımcıları bir araya getirmek adına yapılan festivallerin arttırılması gerektiğini söyledi.

Özkan Uğur, Haluk Levent ve Kaan Sekban için de yakınlarının isteği üzerine kukla tasarladığını, yurt dışından çok fazla talep olduğunu dile getiren Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuklalarımdan, Amerika, İngiltere, İsveç'e yolladım, daha çok Amerika'dan istiyorlar. İsveçli bir yönetmen bir sanatçının klibi için istemişti. Kukla, klipteki karakterle de çok bağlantılı olmuştu. Benim için de çok keyifli bir çalışmaydı. Bir tiyatro oyunu için de 2 kukla hazırlamıştım. Ülke içinde de birtakım çalışmalar oluyor ama çoğu zaman yurt dışına yolluyorum. Orada daha çok koleksiyonerler böyle şeylerle ilgileniyor."

"Birden aklıma düştü ve yaptım"

Elon Musk'ı dikkat çekici bulduğu için kuklasını yapmaya karar verdiğini ifade eden Çakmak, "Bazen sahip olduğu sosyal medyayı kullanıyorum. Dünya şartlarında başarılı, zeki kabul edilen bir insan. Çok popüler biri, sürekli kendini göz önünde tutmayı seviyor. Bazı noktalarda gündem belirlemeyi de çok güzel yapıyor. Sosyal medyayı fazla kullanınca mı etkilendim bilmiyorum, birden aklıma düştü ve yaptım. Kuklasını görürse o da eğlenecektir." dedi.

Çakmak, kuklanın yapım aşamasını şöyle anlattı:

"Biraz karikatürize etmek gerekiyor. Onu gördüğüm gibi, yani gerçekçi bir kukla hazırlamanın çok da mantığı yok. Heykel değil çünkü, onun kendi içerisinde esprisi var. Bu düşünceyle kuklayı tasarlamaya başladım. Önce baş kısmını yapıyorum. Çok vakit alan kısım yüzünü çalışmak oluyor. Sonrasında makyajı, saçını yapıyorum, bedeni ahşaptan tasarlıyorum. Kıyafetlerini de kendim dikiyorum. Baş kısmını mutfak fırınında fırınlanabilen polimer kil denen malzemeden yapıyorum. Gövdesi kolları, bacakları ahşaptan yapılıyor, belli bir stili var, o stilden ilerliyorum. Ayakkabıları deri kaplamayı tercih ediyorum. Saçlarda genelde sentetik peruk kullanıyorum, bazen de gerçek saç kullanıyorum." şeklinde konuştu.

"Kişinin kendi kuklasıyla karşılaştığında tepkisi çok önemli"

Musk'ın kuklasını tasarlarken hayal gücünden de yola çıktığına işaret eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Elmacık kemikleri, dişleri dikkat çekici. Kuklasında da gülüşünü öne çıkardım. Elon Musk, aslında benim için de eğlenceli ve komik oldu. Komik bir şey mi yoksa biraz dokundurucu bir şey mi çıkar orası da biraz soru işaretiydi. Kişinin kendi kuklasıyla karşılaştığında tepkisi aslında çok önemli. Yani yaşayan insanlar çok fazla kendi heykellerini göremiyorlar. Heykeli bir yerde vardır illaki ama kukla çok başka espriler katıyor. Hep beyaz gömlek giyiyor. Aslında 1-2 fotoğrafında çizgili görmek gördüm. Gömleğini o şekilde tasarladım. Siyah-beyaz gömlek onun kuklasında belki bir yorum olmuştur."