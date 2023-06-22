'Kukla' operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta KOM ekiplerinin düzenlediği "kukla" operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, organize suç grupları ile bu gruplara silah sağlayan şahıslara yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak kukla operasyonu düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü tarafından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile silah ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şahıs ve bunlardan silah satın aldığı değerlendirilen 6 şahıs olmak üzere toplam 9 şahsın bulunduğu adrese operasyon yapıldı.

Hedef şahıslardan 8'i yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kalem görünümlü silah, 2 adet av tüfeği, 83 adet değişik çaplarda mermi, 90 adet av fişeği, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet av bıçağı ve 1 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 6'ı Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli B.T. ve Y.F. emniyetteki işlemlerinin ardından KOM ekiplerince Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.