Küfürülü Whatsapp paylaşımıyla 2 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta meydana gelen korkunç saldırının sebebi, küfürlü bir Whatsapp paylaşımı olduğu ortaya çıktı. Saldırganlar, borç nedeniyle öfkelenen bir kişinin ailesine saldırmış ve 2 kişiyi öldürmüştü. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği korkunç saldırının sebebi belli oldu: Küfürülü Whatsapp paylaşımı

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı korkunç cinayetin nedeninin küfürlü Whatsapp paylaşımı olduğu ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ise sadece arkadaşlarıyla sohbet etmek için orada olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganlardan Murat Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşanan korkunç cinayetin nedeni belli oldu. Gece saatlerinde Murat Ö., Azat Ö., Tarık Ö., Servet Ö. isimli dört silahlı saldırgan, bir tekel bayini basıp Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı önce darp edip sonra vurarak öldürmüş, Yusuf Erzen'i de ağır yaralamıştı. Polis ekipleri kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, Murat Ö isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetin nedeni borç nedeniyle atılan Whatsapp durumu

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar alacaklı oldukları baba Erzen'den borcu ödenmesini istedi. Parasını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, Whatsapp'dan küfürlü bir durum paylaştı. Daha sonrasında silahlı saldırganlar baba Erzen'i bulmak için tekel bayine gelirken, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü. Babalarını çağırması söyleyen saldırganlar ise daha sonrasında çıkan arbedede silahına davranarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırgan gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrasında geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırgan Murat Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.