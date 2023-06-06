Küfürlü konuşma nedeniyle çorba içmeye giden grup ile iş yeri çalışanları arasında silahlı kavga: 4 yaralı, 8 polis memuru da yaralandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çorba içmeye giden grup ile iş yeri çalışanları arasında 'küfürlü konuşma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Müdahalede bulunan 8 polis memurunun da aldığı darbeler sonucu yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Olay, önceki gün Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İçkili oldukları belirtilen Sadettin Keskin, Mehmet Ülker, İlker Taban ve Özkan Taban, çorba içmek için gittikleri iş yerinde küfürlü konuşunca çalışanlar uyarıda bulundu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri çalışanlarından Çağlar Budaklıoğlu, tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı duyup gelen arkadaşları Durmuş Başaran, Emrah Taban ve Gökhan Özkaplan, polis memurlarına saldırdı. Saldırıda 8 polis memuru aldığı darbeler sonucu yaralandı. 8'i polis, 12 yaralı ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayın ardından polise saldıran Durmuş Başaran, Emrah Taban ve Gökhan Özkaplan ile silahlı kavgaya karışan Cağlar Budaklıoğlu ve iş yeri sahibi Aydın Özkoruk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'u tutuklandı, Aydın Özkoruk ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.