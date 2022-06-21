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'Küfürlü konuşma' diye uyardı, bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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'Küfürlü konuşma' diye uyardı, bıçaklandı

KARAMAN'da Hüseyin G. (19), yolda yürürken karşılaştığı ve 'küfürlü konuşmayın' diye uyardığı gruptaki R.Y. (16) tarafından sol bacağından bıçaklandı.

KARAMAN'da Hüseyin G. (19), yolda yürürken karşılaştığı ve 'küfürlü konuşmayın' diye uyardığı gruptaki R.Y. (16) tarafından sol bacağından bıçaklandı.  Hüseyin G. hastaneye kaldırılırken, R.Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Mara yolunda meydana geldi. Hüseyin G. yolda yürürken karşılaştığı gruba iddiaya göre, 'küfürlü konuşmayın' diye uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışmada kavgaya dönüştü. Grupta bulunan R.Y.'nin bıçaklı saldırısı sonucu Hüseyin G. sol bacağından yaralandı. Hüseyin G. acı içinde yere yığılırken şüpheli ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hüseyin G., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan R.Y. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

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