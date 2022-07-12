'KÜFÜR ETTİ' DİYEREK YAŞLIYI TEKME-TOKAT DÖVDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'KÜFÜR ETTİ' DİYEREK YAŞLIYI TEKME-TOKAT DÖVDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ADANA'nın Aladağ ilçesinde bir gencin, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü yaşlı birini darbettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Aladağ ilçesinde bir gencin, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü yaşlı birini darbettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisine neden oldu.

Aladağ ilçesi Meydan Yaylası'nda iddiaya göre bir genç, kendisine küfürler ettiği öne sürülen kendisinden yaşlı birini tekme ve tokat dövmeye başladı. Genci yanındaki arkadaşları durdurmak istedi ancak o durmadı. Bu anlarda ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyaya yüklendi. Darp anlarının görüntüleri çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title