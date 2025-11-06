Kudüs Valiliğinden İsrail'in Konsolosluk Planlarına Tepki

Kudüs Valiliği, İsrail Meclisindeki bir komitede kentteki yabancı konsoloslukların statüsü ve bunların kapatılması konusunun görüşülmesinin, uluslararası meşruiyete bir saldırı ve "siyasi panik ve ahlaki çöküşün" bir ifadesi olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, komitenin kentteki yabancı konsoloslukların statüsü ve bunların kapatılması konusunu görüşmesi, "uluslararası egemenliğe ve kentin hukuki ve siyasi statüsüne açık bir saldırı ve işgalin gerçeklerini zorla dayatmaya yönelik yeni bir girişim" olarak değerlendirildi.

"Filistin halkının meşru ulusal haklarının uluslararası alanda tanınma çemberinin genişlediği bir dönemde, komitenin attığı bu adımın, siyasi panik ve İsrail'in ahlaki çöküşünün bir ifadesi" olarak nitelendirildiği açıklamada, komite üyelerinin, çoğunluğu Avrupa'dakilerden oluşan bu konsoloslukların faaliyetlerinin İsrail'in Kudüs'teki egemenliğine zarar verdiğini ve Filistin Yönetimi'nin veya bir Filistin devletinin fiilen tanınmasının önünü açacağını düşündüğü aktarıldı.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Komitesi yetkililerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs üzerinde tam İsrail kontrolü sağlama ve işgalin meşruiyetini tanımayan her türlü diplomatik varlığa karşı çıkma yönündeki resmi eğilimi yansıtan bir hamle olarak, bu ülkelere karşı önlemlerin araştırılmasını tavsiye ettiği vurgulandı.

Doğu Kudüs'ün uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları uyarınca işgal altındaki Filistin toprağı olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail makamlarının burada kurulan diplomatik misyonların çalışmalarını belirleme veya kısıtlama yetkisi veren hiçbir hukuki veya siyasi meşruiyetinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu konsoloslukların birçoğunun, özellikle Avrupa konsolosluklarının, İsrail devletinin 1948'de kurulmasından önce kurulduğu, kentin tarihi diplomatik varlığının bir parçası olduğu ve İsrail'in otoritesine veya "iddia edilen" akreditasyonuna tabi olmadıkları belirtildi.

Kentteki yabancı konsoloslukların faaliyetlerini sürdürmesinin önemli ve Doğu Kudüs'ün 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu yönündeki hukuki tutuma bağlılığı temsil ettiği aktarılan açıklamada, bu konsolosluklara herhangi bir şekilde dokunmanın, uluslararası iradeye ve Filistin halkının işgal altındaki başkentinde temsil ve bulunma hakkına doğrudan bir saldırı teşkil edeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, özellikle Avrupa ülkeleri ile Vatikan ve Avrupa Birliği'ne, İsrail'in dayatmalarını reddetmeleri, siyasi şantajlarına boyun eğmemeleri ve Doğu Kudüs'teki diplomatik ve insani çalışmalarını sürdürme hakkını savunmaları çağrısında bulunuldu.

Valiliğin açıklamasına göre, İsrail Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi 3 Kasım'da, "İsrail'in resmi izni olmadan Kudüs'te faaliyet gösteren yabancı konsolosluklar meselesini" görüşmek üzere bir oturum düzenlemişti.

Oturumda, bazı konsoloslukların yetkilerini aştığı, C Bölgesi'ndeki Filistin projelerini desteklediği veya "İsrail'e düşmanca" tutumlar benimsediği ileri sürülerek, İsrail hükümetine bunları kapatmak veya faaliyetlerini kısıtlamak için pratik adımlar atması çağrısı yapılmıştı.