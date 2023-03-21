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Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesi Ramazan'a Hazırlanıyor

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Ramazan yaklaşırken Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesindeki Müslümanlar, Hicri takvimin 9. ayı olan bu kutsal ayın gelişine hazırlık yapmak için renkli aydınlatmalar, süslemeler, tatlılar ve lezzetli yiyecekler satın alıyor.

Ramazan yaklaşırken Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesindeki Müslümanlar, Hicri takvimin 9. ayı olan bu kutsal ayın gelişine hazırlık yapmak için renkli aydınlatmalar, süslemeler, tatlılar ve lezzetli yiyecekler satın alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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