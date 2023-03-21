Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesi Ramazan'a Hazırlanıyor

Ramazan yaklaşırken Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesindeki Müslümanlar, Hicri takvimin 9. ayı olan bu kutsal ayın gelişine hazırlık yapmak için renkli aydınlatmalar, süslemeler, tatlılar ve lezzetli yiyecekler satın alıyor.