Kudüs Tugayları, İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur'un "şehit" olduğunu doğruladı İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları, İsrail'in gece saatlerinde düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur'un hayatını kaybettiğini bildirdi. İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları, İsrail'in gece saatlerinde düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Kudüs Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine yaptığı saldırıda Halid Mansur'un "şehit" edildiği belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Mansur'u öldürdüklerini açıklamıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar dün de devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor. Güncel AA / Çağrı Koşak İsrail Gazze Kudüs Güncel Haberler

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