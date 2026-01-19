Haberler

Kudüs'teki kilise liderlerinden "Hristiyan Siyonizmi" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kudüs'teki kiliseler, Hristiyan topluluklarda kafa karışıklığına yol açan 'Hristiyan Siyonizmi' gibi ideolojilerin birliklerine zarar verdiğini açıkladı. Açıklamada, bazı grupların kiliselerin iradesi dışında hareket ettiği vurgulandı.

Kudüs'teki kiliseler Hristiyan toplulukların birliği ve temsil yetkisine ilişkin ortak bir açıklama yayımlayarak, "Hristiyan Siyonizmi" gibi ideolojilerin Hristiyan toplumunda kafa karışıklığına yol açtığını ve kiliselerin birliğine zarar verdiğini bildirdi.

Kudüs'teki Kiliselerin Patrikleri ve Başkanları tarafından yapılan açıklamada, Hristiyan cemaatinin asırlardır Apostolik kiliseler tarafından temsil edildiği vurgulanarak, son dönemde bazı yerel kişi ve grupların kiliselerin ortak iradesi dışında hareket ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kişilerin "Hristiyan Siyonizmi" gibi zararlı ideolojileri yayarak kamuoyunu yanılttığı, Hristiyan topluluklar arasında bölünmeye neden olduğu ve İsrail'de ve uluslararası alanda bazı siyasi aktörler tarafından destek gördüğüne dikkat çekildiği belirtildi.

Söz konusu girişimlerin, Kudüs ve Orta Doğu'daki Hristiyan varlığını ve kilise bütünlüğünü tehlikeye atabilecek siyasi ajandalarla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu kişilerin yerel ve uluslararası düzeyde resmi makamlarca muhatap alınmasının, kiliselerin iç işlerine müdahale anlamına geldiği ve Kudüs'teki kiliselerin tarihsel ve ruhani rolünü görmezden geldiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Madanoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

F.Bahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu...
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Maça saatler kala kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü