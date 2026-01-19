Kudüs'teki kilise liderlerinden "Hristiyan Siyonizmi" uyarısı

Kudüs'teki kiliseler Hristiyan toplulukların birliği ve temsil yetkisine ilişkin ortak bir açıklama yayımlayarak, "Hristiyan Siyonizmi" gibi ideolojilerin Hristiyan toplumunda kafa karışıklığına yol açtığını ve kiliselerin birliğine zarar verdiğini bildirdi.

Kudüs'teki Kiliselerin Patrikleri ve Başkanları tarafından yapılan açıklamada, Hristiyan cemaatinin asırlardır Apostolik kiliseler tarafından temsil edildiği vurgulanarak, son dönemde bazı yerel kişi ve grupların kiliselerin ortak iradesi dışında hareket ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kişilerin "Hristiyan Siyonizmi" gibi zararlı ideolojileri yayarak kamuoyunu yanılttığı, Hristiyan topluluklar arasında bölünmeye neden olduğu ve İsrail'de ve uluslararası alanda bazı siyasi aktörler tarafından destek gördüğüne dikkat çekildiği belirtildi.

Söz konusu girişimlerin, Kudüs ve Orta Doğu'daki Hristiyan varlığını ve kilise bütünlüğünü tehlikeye atabilecek siyasi ajandalarla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu kişilerin yerel ve uluslararası düzeyde resmi makamlarca muhatap alınmasının, kiliselerin iç işlerine müdahale anlamına geldiği ve Kudüs'teki kiliselerin tarihsel ve ruhani rolünü görmezden geldiği ifade edildi.