Kudüs'teki dini merciler: Mescid-i Aksa'nın statüsüne ilişkin İsrail'in kararlarını tanımıyoruz - Haberler

İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs'teki İslami kurumlar, Mescid-i Aksa'nın statüsüne ilişkin İsrail mahkemesi veya kurumu tarafından verilen "hiçbir kararı veya kanunu tanımadıklarını" duyurdu.

Kudüs'teki dini mercilerden "İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi", "Yüksek İslam Konseyi", "Filistin Fetva Kurumu", "Kudüs Yargıçlar Mahkemesi" ile "İslami Vakıflar ve Mescid-i Aksa İşleri Daire Başkanlığı" İsrail mahkemesinin "Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda dini ritüellerini yerine getirmelerine izin veren" dünkü kararına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kudüs-ü Şerif'teki İslami kurum ve merciler, İsrail Sulh Ceza Mahkemesi denilen kurum tarafından dün alınan ve aşırılık yanlısı Yahudilerin mübarek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek aleni şekilde Talmud ayinleri gerçekleştirmelerine izin veren kararı reddetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mescid-i Aksa ile ilgili herhangi bir İsrail mahkemesi veya taraflarınca alınan "herhangi bir karar veya kanunu tanımadıklarını" duyuran söz konusu dini merciler, "Mescid-i Aksa'nın bir bütün olarak Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yetkisi dahilinde" olduğunu vurguladı.

İsrail mahkemesinden Mescid-i Aksa'yı hedef alan karar

İsrail mahkemesi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin, burada "yüksek sesle ibadet etmelerine" ve "bazı dini ritüelleri gerçekleştirmelerine" izin verilmesi yönünde bir karar almıştı.

Geçen hafta düzenlenen baskında yüksek sesle ayinler yaptıkları için gözaltına alınan 3 reşit olmayan yerleşimci adına yapılan temyiz sonucunda İsrail Sulh Mahkemesi, "Mescid-i Aksa'da yüksek sesle dua etmenin ve yere doğru eğilmenin suç sayılmayacağına" ya da "sivil barışın ihlali olarak değerlendirilmeyeceğine" hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, 3 yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskınları sırasındaki "eylemlerinin düzensizliğe ve kargaşaya yol açabilecek herhangi bir davranış içermediğini" kaydetmişti.

Kararla, tüm İsrail halkının "Mescid-i Aksa'ya girmesine ve dini ritüellerini gerçekleştirmelerine izin verildiği" aktarılmıştı.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.