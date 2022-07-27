Kudüs'te Üzerinde Roma Ay Tanrıçasının Resmi Olan Eski Bir Para Keşfedildi KUDÜS, 27 Temmuz (Xinhua) -- Kudüs'te 1850 yıllık bir bronz madeni para görülüyor, 26 Temmuz 2022. İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) Pazartesi günü, İsrailli arkeologların üzerinde antik Roma ay tanrıçası Luna'nın resmi bulunan 1.850 yıllık bir bronz madeni para keşfettiklerini açıkladı. KUDÜS, 27 Temmuz (Xinhua) -- Kudüs'te 1850 yıllık bir bronz madeni para görülüyor, 26 Temmuz 2022. İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) Pazartesi günü, İsrailli arkeologların üzerinde antik Roma ay tanrıçası Luna'nın resmi bulunan 1.850 yıllık bir bronz madeni para keşfettiklerini açıkladı. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua) Xinhua / Güncel İsrail Kudüs Roma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kudüs'te Üzerinde Roma Ay Tanrıçasının Resmi Olan Eski Bir Para Keşfedildi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.