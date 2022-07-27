Kudüs'te Üzerinde Roma Ay Tanrıçasının Resmi Olan Eski Bir Para Keşfedildi
KUDÜS, 27 Temmuz (Xinhua) -- Kudüs'te 1850 yıllık bir bronz madeni para görülüyor, 26 Temmuz 2022. İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) Pazartesi günü, İsrailli arkeologların üzerinde antik Roma ay tanrıçası Luna'nın resmi bulunan 1.850 yıllık bir bronz madeni para keşfettiklerini açıkladı.
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KUDÜS, 27 Temmuz (Xinhua) -- Kudüs'te 1850 yıllık bir bronz madeni para görülüyor, 26 Temmuz 2022. İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) Pazartesi günü, İsrailli arkeologların üzerinde antik Roma ay tanrıçası Luna'nın resmi bulunan 1.850 yıllık bir bronz madeni para keşfettiklerini açıkladı. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Xinhua / Güncel