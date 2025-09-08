Haberler

Kudüs'te Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 22 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs'te iki saldırganın otobüs durağında açtığı ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinde etkisiz hale getirildi.

(ANKARA) - Kudüs'te iki saldırganın otobüs durağında ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinde etkisiz hale getirildi.

İsrail'in kontrol ettiği Kudüs'ün kuzeyindeki otobüs durağında bekleyen kişilere iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İsrail basınındaki haberlere göre saldırıda biri kadın 5 kişi öldü, 7'sinin durumu ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Polis, bir güvenlik görevlisi ve bir sivilin olayın hemen ardından saldırganları etkisiz hale getirerek saldırıyı durdurduğunu açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir silahlı grup saldırıyı üstlenmezken İsrail polisi de saldırganların kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, Netanyahu'nun saldırıya ilişkin olarak İsrail'in güvenlik sistemi yetkilileriyle durumu değerlendirdiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Venezuela'dan ABD'ye rest! Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi

ABD'ye bir rest daha! Gizli uçak pisti imha edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.