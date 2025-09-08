Kudüs'te Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 22 Yaralı

(ANKARA) - Kudüs'te iki saldırganın otobüs durağında ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinde etkisiz hale getirildi.

İsrail'in kontrol ettiği Kudüs'ün kuzeyindeki otobüs durağında bekleyen kişilere iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İsrail basınındaki haberlere göre saldırıda biri kadın 5 kişi öldü, 7'sinin durumu ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Polis, bir güvenlik görevlisi ve bir sivilin olayın hemen ardından saldırganları etkisiz hale getirerek saldırıyı durdurduğunu açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir silahlı grup saldırıyı üstlenmezken İsrail polisi de saldırganların kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, Netanyahu'nun saldırıya ilişkin olarak İsrail'in güvenlik sistemi yetkilileriyle durumu değerlendirdiği bildirildi.