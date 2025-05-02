Kudüs'te Orman Yangını: Acil Durum İlan Edildi
Kudüs yakınlarındaki bir orman yangını, İsrail'i acil durum alarm seviyesini en üst düzeye çıkarmaya zorladı. Yangının hızla yayıldığı belirtilirken, uluslararası yardım çağrısı yapıldı.
KUDÜS, 2 Mayıs (Xinhua) -- Kudüs yakınlarındaki bir orman yangını, 30 Nisan 2025.
İsrail, Kudüs'ün batısında yer alan tepelerde hızla yayılan orman yangınları nedeniyle çarşamba günü acil durum alarm seviyesini en üst düzeye çıkararak uluslararası yardım çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel