Eski Şehir'in çarşılarından detaylar

Bayram alışverişi yapanlar

Satılan tatlı ve şekerlemelerden detaylar

Eski Şehir'de şekerleme ve çerez dükkanı işleten Abdullah Halvani ile röportaj

İsrail vatandaşı Filistinlilerden Rafet Hicazi ile röportaj Kudüs'te Eski Şehir'in çarşıları Ramazan Bayramı hazırlıklarıyla hareketlendi

Salgın sürecinde sıkıntılı günler yaşayan Filistinli esnaf, yasakların kaldırılmasıyla turist sayısının artmasından memnun

Eski Şehir'de şekerleme ve çerez dükkanı işleten Abdullah Halvani:

"İnşallah daha fazla insan Aksa'yı ziyaret etmek için gelir. İsteğimiz sadece iş yapmak değil; insanların Aksa'yı ziyaret etmesini istiyoruz"

KUDÜS (AA) – MÜCAHİT AYDEMİR – İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki çarşılar, bayram alışverişine çıkan yerli halk ile bayramı Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek geçirmek isteyen turistlerin yoğunluğunu yaşıyor.

Doğu Kudüs'teki Filistinliler bayram alışverişi için genelde Eski Şehir'in tarihi çarşılarını tercih ediyor. Ramazan Bayramı öncesi Kudüs'ün kadim çarşılarında gözle görülür canlanma oldu.

Şekerleme, tatlı, hurma, geleneksel şerbetler, çerez ve tütsü gibi bayram coşkusunun vazgeçilmezi olan ürünlerden satın almak isteyen Filistinliler dükkanlarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan ayını Eski Şehir'de bulunan Mescid-i Aksa'nın manevi ikliminde geçirmek için Filistin'e gelen yabancılar da kutsal mabedin çevresindeki bu çarşılarda, geleneksel el sanatları, kıyafet ve hediyelik eşya gibi Filistin'e özel ürünlere yöneldi.

"Önceki yıllara göre çok daha fazla iş yaptık"

İsrail yönetiminin bu yıl başından itibaren Kovid-19 önlemlerini aşamalı olarak kaldırması ve yabancıların ülkeye girişine izin vermesinin yanı sıra Kudüs'te havaların ısınmasıyla kentte yıllardır özlenen ziyaret yoğunluğu ramazanda zirveye ulaştı.

Salgın sürecinde sıkıntılı günler yaşayan Filistinli esnaf, yasakların kaldırılmasıyla turist sayısının artmasından memnun.

Eski Şehir'de şekerleme ve çerez dükkanı işleten Abdullah Halvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde uzun süre fazla alışveriş olmadığını ve dükkanlarını kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Halvani, "Allah'a şükür bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla iş yaptık. Korona döneminde kapalıydık, kimse iş yapamadı. Öte yandan (İsrail) işgal güçlerinin kurduğu baskı da bizi daha fazla zorladı." dedi.

Kudüslü esnaf, yoğunluktan sadece işi için değil aynı zamanda kutsal mabede ziyaretin artmasından ötürü de mutlu olduğuna işaret ederek, "İnşallah daha fazla insan Aksa'yı ziyaret etmek için gelir. İsteğimiz sadece iş yapmak değil; insanların Aksa'yı ziyaret etmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Herkesin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını temenni ediyoruz"

"48 Arapları" diye tanımlanan İsrail vatandaşı Filistinlilerden Rafet Hicazi, Mescid-i Aksa'da ramazanın son günlerindeki teravih namazlarına katılmak ve bayram havasını Kudüs'te yaşamak için ailesiyle İsrail kentlerinden Kudüs'e gelen binlerce kişiden biri.

Hicazi, "Buranın hem ramazan hem bayram atmosferinden keyif alıyoruz. Herkesin burayı ziyaret ederek bayram günlerinde Kudüs halkına katılmasını ve Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Kudüs halkının ekonomisine destek olmanın da kendisi için "çok önemli" olduğunu vurgulayan Hicazi, "Buraya ramazanın son gününde Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için geldik. Aynı zamanda Kudüs'teki kardeşlerimizi desteklemek için tatlı ve çerez gibi bazı bayram hazırlığı için gerekli ürünler satın alıyoruz. Bu desteği oldukça önemli buluyorum." diye konuştu.