Kudüs'te Bir Otobüse Ateş Açıldı, En Az 7 Kişi Yaralandı

KUDÜS, 14 Ağustos (Xinhua) -- İsrail polisinin ve sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre, Pazar günü Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir otobüse ateş açan silahlı bir kişi, en az yedi kişinin yaralanmasına neden oldu.