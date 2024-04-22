Kudüs'te araçla ezme saldırısı: 3 kişi yaralandı
İsrail polisi, Kudüs'te bir aracın yayalara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Olayla ilgili 2 kişi yakalandı.
İsrail polisi Kudüs'te gerçekleştirilen "araçla ezme" girişiminde 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail polisi, X sosyal medya platformundan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Kudüs'te bir aracın caddede yürüyen yayalara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada ise araçla söz konusu 3 kişiye çarptıkları iddia edilen 2 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Yakalanan kişilerin kimlik bilgileri ise paylaşılmadı.