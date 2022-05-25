Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Hatib: Çavuşoğlu'nun Mescid-i Aksa ziyareti tarihi bir destek - Haberler

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Hatib: Çavuşoğlu'nun Mescid-i Aksa ziyareti tarihi bir destek

AA - Güncel
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Hatib: Çavuşoğlu'nun Mescid-i Aksa ziyareti tarihi bir destek

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ziyaretinin "tarihi bir destek" olduğunu belirtti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ziyaretinin "tarihi bir destek" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mescid-i Aksa ziyaretini değerlendiren Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, bizim ve Mescid-i Aksa için tarihi bir destek." dedi.

Hatib, "Mescid-i Aksa'ya saldıran aşırı sağcı çetelere karşı Türkiye'nin tavrı gayet net. Bu saldırıların durması için İsrail hükümetiyle birlikte çalışıyor." şeklinde konuştu.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Mescit, Kudüs, Aksa, Güncel, Haberler

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