Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Hatib: Çavuşoğlu'nun Mescid-i Aksa ziyareti tarihi bir destek - Haberler

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ziyaretinin "tarihi bir destek" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mescid-i Aksa ziyaretini değerlendiren Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, bizim ve Mescid-i Aksa için tarihi bir destek." dedi.

Hatib, "Mescid-i Aksa'ya saldıran aşırı sağcı çetelere karşı Türkiye'nin tavrı gayet net. Bu saldırıların durması için İsrail hükümetiyle birlikte çalışıyor." şeklinde konuştu.

AA / Güncel