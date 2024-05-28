Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Arap öğrenciler İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşı protesto etti

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde eğitim gören Arap öğrenciler, İsrail'in 8 aydır Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşa tepki gösterdi.

Filistin bayrağı taşıyan onlarca öğrenci, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşını kınayarak gösteri düzenledi.

İbrani Üniversitesi'nin ana kampüsünde İsrail'i protesto eden öğrenciler, "Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Demokrasi, Barış ve Eşitlik Cephesi'nin çağrısıyla bir araya gelen Arap öğrencilerin Kudüs İbrani Üniversitesi'nde İsrail'i protesto ettiği belirtildi.

Haberde, öğrencilerin "İşgalcinin kovulmasından başka çare yok, Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" şeklinde attığı sloganlara yer verilerek, "Görüntüler şok edici ve üniversite yönetimi polisi kampüse getirip kışkırtıcıları tutuklamalı." ifadeleri kullanıldı.

Arap öğrencilerin protestosuna karşı bir grup İsrailli öğrenci de İsrail bayrakları kaldırarak savaş karşıtı gösteriye tepki gösterdi.

Kudüs İbrani Üniversitesi, 12 Mart'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşına karşı tutumundan dolayı Öğretim Üyesi Profesör Nadire Şelhub Keyfurkeyan'ın görevini askıya almıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.